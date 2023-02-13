Культура 13 февраля 2023, 14:30 Названа лучшая работа режиссера Абдрашитова

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Российский актер Сергей Никоненко назвал фильм «Парад планет» лучшим в творчестве режиссера Вадима Абдрашитова. Об этом написали «Известия».

В этом году фильму исполняется 40 лет.

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«Сам он (Абдрашитов) был, конечно, очень интересной планетой. Он интересный собеседник, он много и хорошо знал о профессии. Он очень обстоятельный человек, если он за что-то брался», — добавил в разговоре с журналистами артист.

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Вадим Абдрашитов известен такими работами, как «Охота на лис», «Остановился поезд», «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Слуга» и другими.

В воскресенье, 12 февраля, он скончался на 79-м году жизни. Причины смерти кинематографиста неизвестны.