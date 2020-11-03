Названа доля россиян, которые не понимают современное искусство

Согласно результатам эксперимента, искусством нынешнего времени не интересуются 15% опрошенных. 76% участников исследования отметили, что ходили в музей по меньшей мере один раз за последний год, а 75% граждан посещали выставки, посвященные современной культуре.

Самыми выдающимися художниками этого и прошлого веков россияне считают Энди Уорхола и Бэнкси. Помимо прочего, в тройку попал Такаси Мураками. Опрос проводился перед всероссийской акцией «Ночь искусств». Мероприятие пройдет во вторник, 3 ноября, информирует ИА НСН.

Накануне искусствовед, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова рассказала о подлинности работ на выставке «Я, Энди Уорхол», которая открылась в выставочном зале Союза художников России в Новой Третьяковке 25 сентября. По словам специалиста, сомневаться в том, что работы настоящие, не имеет смысла.