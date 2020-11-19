Названа детская книга десятилетия в России

Произведение французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» оказалось на первом месте рейтинга электронных и аудиокниг десятилетия в сегменте детской литературы. Об этом сообщили в пресс-службе книжного сервиса «ЛитРес».

Сервис провел такое исследование в преддверии Всемирного дня ребенка, который отмечают 20 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Первое место — у легендарного „Маленького принца“ Антуана де Сент-Экзюпери в электронном и аудиоформате, оставившего далеко позади остальных участников рейтинга», — сказано в сообщении.

Серебро получила книга «Пес по имени Мани» Бодо Шефера. В ней лабрадор рассказывает детям о деньгах и преподносит первые уроки финансовой грамотности. Топ-3 замкнула зимняя сказка современной шведской писательницы Черстин Лундберг Хан под названием «Печенье счастья».

В десятку популярных произведений вошли «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Сказки» Корнея Чуковского, произведение Лии Гераскиной «В стране невыученных уроков», а также «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт, «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова. На десятом месте — сказка «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс.

В «ЛитРесе» отметили, что популярными детскими жанрами остаются сказки, детская проза, фантастика, книги о приключениях, развивающая литература.