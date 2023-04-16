Культура 16 апреля 2023, 02:26 Названа дата выхода восьмого сезона «Футурамы» Стриминг Hulu: восьмой сезон мультсериала «Футурама» покажут летом 2023 года Википедия

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Восьмой сезон мультсериала «Футурама» покажут летом 2023 года. Об этом сообщил сервис Hulu, написало Comicbook.

Точную дату премьеры восьмого сезона пока не называют, но известно, что он будет состоять из 20 эпизодов.

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В проекте будут участвовать его старые участники. Так, Билли Уэст озвучит Фрая, а Кэти Сагал Лилу. К ним также присоединились Лорен Том, Фил ЛаМарр, Дэвид Херман, Тресс МакНилл и Морис Ламарш. А вот актера Джона Ди Маджио, озвучивавшего робота Бендера, за проектом не закрепили.

Премьера «Футурамы» состоялась в ноябре 1999 года на телеканале FOX. Всего выпустили семь сезонов, последнюю серию показали в эфире Comedy Central 4 сентября 2013-го.

В феврале озвучившая Эми Лонг актриса Лорен Том рассказала, что уже летом зрителям покажут новые эпизоды популярного мультсериала. Сейчас Hulu официально подтвердил эту информацию.

«Футурама» — американский научно-фантастический сатирический мультипликационный сериал, созданный Мэттом Грейнингом и Дэвидом Коэном. Действие сериала разворачивается в Новом Нью-Йорке в XXXI веке.