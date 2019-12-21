Названа дата выхода ремейка Warcraft III

В комплект входят улучшенный мультиплеер и редактор карт, в котором будут доступны все материалы из оригинальной вселенной Warcraft III. Две сюжетные кампании называются Reign of Chaos и The Frozen Throne. А еще покупателей ждет обновленная графика.

Разработчики обновленной классической стратегии предлагают более 60 заданий, сбалансированный сетевой режим и систему подбора игроков. В ремейке героям предстоит рискнуть всем, чтобы спасти родные земли.

Авторы игры уже предлагают оформить предзаказ электронного экземпляра стандартного издания Warcraft III: Reforged. В него включены несколько внутриигровых подарков и бонусов для других игр Blizzard. Ими можно будет воспользоваться сразу после покупки. Кроме того, после оформления предзаказа любого из изданий игроки получат доступ к бета-тестированию Warcraft III: Reforged, к которому уже приступили в компании.

В начале работы над Warcraft 3: Reforged разработчики хотели адаптировать некоторые сюжетные линии под события World of Warcraft, но в итоге отказались от этой идеи. А еще они планировали выпустить игру до конца 2019 года. Однако затем разработчики поняли, что тогда не успеют тщательно протестировать новинку. Поэтому авторы отложили выход Warcraft III: Reforged на один месяц.