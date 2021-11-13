Названа дата выхода ремейка мультфильма «Пиноккио»

Студия Disney осенью 2022 года покажет киноремейк мультфильма «Пиноккио». Лента режиссера Роберта Земекиса выйдет на стриминговом сервисе Disney+.

«[В фильме] снимутся Том Хэнкс, Синтия Эриво, Люк Эванс, а также прозвучат голоса Джозефа Гордон-Левитта, Кигана-Майкла Ки и Лоррейн Бракко», — сообщила пресс-служба платформы в Instagram.

Режиссером киноремейка стал Роберт Земекис, известный по таким фильмам, как «Назад в будущее», «Форрест Гамп» и «Кто подставил кролика Роджера». В своем анонсе студия не уточнила, выйдет ли адаптация «Пиноккио» в кинотеатрах. О планах снять ремейк мультфильма Disney говорила еще в 2015 году. Пока студия не раскрывала подробности сюжета новой ленты.

Мультфильм «Пиноккио» был снят по мотивам сказки «Приключения Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди. История разворачивается вокруг деревянного мальчика, чей нос становится длиннее при вранье. Первый раз зрители познакомились с «Пиноккио» в 1940 году. Мультфильм удостоился премии «Оскар» за лучший оригинальный саундтрек и песню.