Названа дата выхода фильма про Майка Науменко

По сюжету киноленты, Науменко не умирает в 1991 году. Действие фильма разворачивается в наше время и в 1981-м. Главную роль исполнил Николай Фоменко.

«Коля обожает Майка, считает его своим учителем. Когда мы отправили ему сценарий, он даже не дочитал его до конца. Он тогда летел в самолете и когда приземлился, сразу позвонил и сказал: „Я прочитал половину и согласен“», — рассказал Рыбин.

Фильм полностью сняли в Санкт-Петербурге за 15 дней, несколько месяцев ушло на монтаж. Пандемия коронавируса сильно отразилась на сроках работы, пришлось задержать съемки на три месяца.

Фильм будет полностью отличаться от картины Кирилла Серебренникова «Лето», которая рассказывает о молодых Цое, Науменко и их друзьях, отметил Рыбин.

«Аморфные персонажи, непонятно чем занимающиеся и куда идущие. Даже не близко к реальности. Майк — это единственный человек, который совершенно отдельно существовал от рок-клуба. Он объехал всю страну и в любом городе, куда бы он ни приезжал, был суперзвездой. Никому не надо было объяснять, кто выступает. Майк был самодостаточным и принципиальным человеком», — пояснил участник первого состава группы «Кино».

«Уездный город N» может выйти в прокат уже весной.