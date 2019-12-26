Названа дата прощания с Галиной Волчек

Прощание с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек состоится 29 декабря. Об этом со сцены театра объявил актер Сергей Гармаш, вышедший к зрителям после спектакля, сообщил корреспондент «360».

«Скажу вам слова, в которые я не верю. <…> Во время спектакля сегодня умерла Галин Борисовна Волчек. <…> Давайте просто минуту помолчим», — сказал вышедший к зрителям после спектакля актер.

Он также добавил, что прощание с Галиной Волчек состоится в воскресенье, 29 декабря.

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря на 87 году жизни, сообщила ее помощница Розанна Метелкина.

Галина Волчек стала первым советским режиссером, которого пригласили сделать театральную постановку в Соединенные Штаты. В «Современнике» на счету Волчек свыше 30 спектаклей. Кроме того, она работала с актерами в театрах Венгрии, Ирландии, Германии, Польши, Финляндии и других стран. Параллельно она как актриса принимала участие в съемках различных фильмов. Зрители помнят Волчек по таким фильмам, как «Берегись автомобиля», «Осенний марафон» и «Дон Кихот».