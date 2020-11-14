Названа дата прощания с Джигарханяном

Прощание планируется провести в Московском драматическом театре, которым руководил Джигарханян.

«Пока планируется провести прощание и похороны 17 ноября. Еще конкретного решения не принято», — отметил Дьяченко.

Актера похоронят 17 ноября. Об этом сообщил друг артиста Артур Согомонян, его слова привел сайт РБК.

Он добавил, что в последнее время актер сильно болел. Джигарханян лежал в больнице, вместе с ним там находилась бывшая жена Татьяна Власова.

Артист умер в ночь на 14 ноября, ему было 85 лет. В последние годы состояние артиста ухудшалось, писало агентство Ura.ru.

В фильмографии Джигарханяна числятся фильмы «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Ширли-мырли», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя». В 1996 году на основе курса актерского факультета ВГИКа, где он преподавал, актер создал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

Джигарханян знал театр насквозь, все обожали артиста, рассказал актер Александр Калягин.