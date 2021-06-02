Названа дата премьеры перезапуска «Черепашек-ниндзя»

Продюсер анимационного перезапуска «Черепашек-ниндзя» Сет Роген сообщил, что фильм покажут в кино 11 августа 2023 года, сообщил сайт ToDay News Ufa.

Также Роген опубликовал в социальной сети страницу с записями, которые, как он объяснил, принадлежат одному из героев ленты — Леонардо. По сюжету он изучает мутацию, которая и превратила обычных черепах в бойцов. Отмечается, что новая лента создается с применением компьютерной графики.

За постановку отвечает Джефф Роу, сценаристом картины является Брендан О’Брайэн.

Ранее сообщалось, что новый фильм студии Disney, спин-офф мультфильма «101 далматинец», — «Круэлла» собрал противоречивые отзывы кинокритиков. Им не понравилась структурная хаотичность. Оценки критиков оказались чуть выше среднего. Кинолента с актрисой Эммой Стоун в главной роли получила 71% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes на основании 55 рецензий.

Критики сервиса IMDb оценили фильм немного выше — 7,4 балла на основе 58 отзывов. Большинство кинообозревателей согласились, что сильной стороной «Круэллы» оказалась актерская работа Стоун, которая «тащила на себе» весь фильм.