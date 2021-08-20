Названа дата премьеры нового фильма о Бонде

Мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде состоится 28 сентября. Зрители увидят картину «Не время умирать» в Лондоне. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте ленты.

«Мировая премьера „Не время умирать“ состоится во вторник, 28 сентября, в лондонском Альберт-холле. Продюсеры Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и режиссер Кэри Джоджи Фукунага присоединятся к Дэниелу Крейгу на красной дорожке», — заявили на странице фильма.

Посмотреть новый фильм о Бонде в кинотеатрах можно будет с 30 сентября. Изначально премьера намечалась на апрель 2020 года, но из-за пандемии даты выхода несколько раз переносили.

Лента «Не время умирать» стала 25-м фильмом о приключениях Джемса Бонда. Агента 007 сыграл британский актер Дэниел Крейг.

Ранее актер заявил в интервью, что намерен лишить своих детей наследства. Состояние 53-летнего Крейга насчитывает 160 миллионов долларов. По словам мужчины, перед смертью он собирается избавиться от всех денег. Сейчас Крейг воспитывает двух собственных детей и сына своей нынешней жены Рэйчел Вайс.