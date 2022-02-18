Названа дата премьеры четвертого сезона сериала «Очень странные дела»

Стриминговый сервис Netflix рассказал, когда выйдет первая часть четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Об этом сообщило РИА ФАН.

Премьера запланирована на 27 мая Сезон поделится на две части. Вторая часть выйдет 1 июля.

Netflix уточнил, что будет и пятый сезон «Очень странных дел». Он станет последним, но его производство еще не начиналось.

В будущем могут быть сняты сиквел или спин-офф сериала, но уже с другими актерами и новым сюжетом.

Также сериальное ответвление «Отряда самоубийц» — «Миротворец» — продлено на второй сезон. Об этом сообщил шоураннер Джеймс Ганн в своем Twitter-аккаунте. Сериал продолжит историю главного героя, роль которого исполнил Джон Сина.

«Верно, „Миротворец“ вернется на второй сезон. Спасибо Питеру Сафрану, Джону Сине, нашим невероятным актерам и членам съемочной группы, друзьям из HBO Max, но больше всего — всем вам за то, что смотрите!», — написал Ганн.

Какое количество серий запланировано во втором сезоне, как и дата его премьеры, пока не сообщается.