Названа дата открытия сезона фонтанов в Петергофе

Сезон фонтанов откроют в государственном музее-заповеднике «Петергоф» в Санкт-Петербурге 24 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора ГМЗ Елену Кальницкую.

По ее словам, через месяц после начала сезона, 22 мая, будет проведен праздник фонтанов. Отмечается, что при организации мероприятий будут учтены все требования Роспотребнадзора, написало ИА «Невские новости».

«Конечно, мы, приглашая людей, понимаем, что они будут распределены по всему парку. Но учитывая, что мы на свежем воздухе, все равно праздник на Большом каскаде будет», — рассказала Кальницкая.

Она уточнила, что все желающие смогут посетить представление, посвященное юбилею фонтанов. Оно традиционно проводится совместно с институтом культуры. Уже написан сценарий, идут репетиции.