  • Названа дата национального отбора на «Детское Евровидение»

    24 сентября 2019, 01:14

    Анастасия Кукова

    24 сентября в Москве в Vegas City hall состоится национальный отбор участника от России, который представит страну на международном конкурсе «Детское Евровидение — 2019».
    Названа дата национального отбора на «Детское Евровидение»

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    Об этом сообщили организаторы песенного соревнования.

    В финале примут участие девять сольных исполнителей, один дуэт и одна группа. Результаты тура будут получены после подсчета голосов зрителей в интернет-голосовании и членов жюри. Запись финала будет показана на телеканале «Карусель» 26 сентября.

    В конкурсе примут участие дети в возрасте от девяти до 14 лет. В финале они выступят в концерте, который будут смотреть детское и взрослое жюри.

    Международный конкурс начнется 26 ноября в польском Гливице.