Названа дата национального отбора на «Детское Евровидение»
24 сентября в Москве в Vegas City hall состоится национальный отбор участника от России, который представит страну на международном конкурсе «Детское Евровидение — 2019».
Ержан Максим поедет на «Евровидение»Подробнее
Об этом сообщили организаторы песенного соревнования.
В финале примут участие девять сольных исполнителей, один дуэт и одна группа. Результаты тура будут получены после подсчета голосов зрителей в интернет-голосовании и членов жюри. Запись финала будет показана на телеканале «Карусель» 26 сентября.
В конкурсе примут участие дети в возрасте от девяти до 14 лет. В финале они выступят в концерте, который будут смотреть детское и взрослое жюри.
Международный конкурс начнется 26 ноября в польском Гливице.