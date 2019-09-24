Названа дата национального отбора на «Детское Евровидение»

24 сентября в Москве в Vegas City hall состоится национальный отбор участника от России, который представит страну на международном конкурсе «Детское Евровидение — 2019».

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Об этом сообщили организаторы песенного соревнования.

В финале примут участие девять сольных исполнителей, один дуэт и одна группа. Результаты тура будут получены после подсчета голосов зрителей в интернет-голосовании и членов жюри. Запись финала будет показана на телеканале «Карусель» 26 сентября.

В конкурсе примут участие дети в возрасте от девяти до 14 лет. В финале они выступят в концерте, который будут смотреть детское и взрослое жюри.

Международный конкурс начнется 26 ноября в польском Гливице.