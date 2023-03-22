Культура 22 марта 2023, 21:50 Названа дата начала месяца Рамадан Муфтият Дагестана сообщил, что 23 марта станет началом месяца Рамадан РИА «Новости»

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Муфтият Дагестана объявил о начале священного для мусульман месяца Рамадан. В Telegram-канале религиозной организации уточнили, что первый его день в 2023 году выпадает на 23 марта.

Всех верующих с началом месяца Рамадан поздравил муфтий Дагестана, председатель Центрального духовного управления мусульман республики шейх Ахмад Афанди.

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«Пусть этот благословенный месяц, олицетворяющий добро, сострадание и любовь, способствует духовному очищению, успокоению сердец и приумножению благих дел», — заявил он.

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Муфтий рассказал, что в этот месяц верующие должны соблюдать пост, им следует воздерживаться от лжи, сплетен, споров и дурных мыслей. Шейх Ахмад Афанди призвал мусульман не обсуждать окружающих, творить добро и не забывать помогать нуждающимся. По его словам, человечество переживает эпоху великих испытаний, и справиться с ними поможет вера в бога.

Ранее Духовное управление мусульман Татарстана позволило верующим, занятым в проведении спецоперации, не соблюдать пост в Рамадан. Там добавили, что воины должны самостоятельно оценивать складывающуюся обстановку.