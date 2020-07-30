Назван сериал, ставший лидером по числу номинаций на премию «Эмми»

Популярный сериал «Хранители» стал лидером по числу номинаций на премию «Эмми». Он зарегистрирован в 26 категориях.

Вторым в этом рейтинге является проект от компании Amazon «Удивительная миссис Мейзел». Он имеет 20 номинаций, а еще претендует на награду за лучший комедийный сериал.

Помимо прочего, существуют еще два телешоу, которые номинированы в 18 категориях. В их числе «Озарк» от компании Netflix и «Наследники» от компании НВО. Эти работы поучаствуют в состязании за звание самого лучшего драматического сериала, сообщил портал ToDay News Ufa.

В нынешнем году стриминговому сервису Netflix удалось обогнать своего основного конкурента HBO. Компания получила 160 номинаций, в то время как ее «противник» имеет 107 номинаций. В минувшем году сериалы от HBO претендовали на победу в 137 категориях. Проекты, создателем которых является Netflix, номинировали только в 118 категориях.

Ранее были названы отечественные картины, которые стали хитами среди пользователей сервиса Netflix. На первом месте в списке оказался сериал Silver Spoon — зарубежная версия нашего сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли.