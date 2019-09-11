  • Назван самый провальный голливудский фильм

    11 сентября 2019, 03:53

    Кирилл Фролов

    Фантастический боевик Эндрю Стэнтона «Джон Картер» (2012) стал самой провальной лентой в истории Голливуда, сообщил The Hollywood Reporter. Убытки создателей картины составили 136,6 миллиона долларов.
    Назван самый провальный голливудский фильм

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    Фильм об американском военном Джоне Картере, который против своей воли оказался на Марсе и вступил там в войну за свободу местных народов, стоил 263,7 миллиона долларов плюс минимум 100 миллионов, потраченных на продвижение. В мировом прокате студия Disney заработала лишь 284 миллиона — наполовину меньше, чем было нужно, чтобы выйти в ноль.

    Финансовые потери для студии после различных вычетов и списаний составили 136,6 миллиона долларов.

    До этого самым неудачным фильмом в истории считался боевик Ренни Харлина «Остров Головорезов». Картина 1995 года стоила 98 миллионов долларов, с учетом расходов на рекламу и продвижение общая стоимость выросла до 115 миллионов. Фильм заработал в мировом прокате лишь 15,7 миллиона. Студия Carolco Pictures обанкротилась из-за такого провала.