Назван самый провальный голливудский фильм

«Джокер» стал королем. Почему успех кинокомикса на фестивале в Венеции — только начало Подробнее

Фильм об американском военном Джоне Картере, который против своей воли оказался на Марсе и вступил там в войну за свободу местных народов, стоил 263,7 миллиона долларов плюс минимум 100 миллионов, потраченных на продвижение. В мировом прокате студия Disney заработала лишь 284 миллиона — наполовину меньше, чем было нужно, чтобы выйти в ноль.

Финансовые потери для студии после различных вычетов и списаний составили 136,6 миллиона долларов.

До этого самым неудачным фильмом в истории считался боевик Ренни Харлина «Остров Головорезов». Картина 1995 года стоила 98 миллионов долларов, с учетом расходов на рекламу и продвижение общая стоимость выросла до 115 миллионов. Фильм заработал в мировом прокате лишь 15,7 миллиона. Студия Carolco Pictures обанкротилась из-за такого провала.