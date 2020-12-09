Назван самый популярный фильм этого года в России

По данным ИА RNS, на втором месте оказался фильм Гая Ричи «Джентльмены». Третью позицию занял фильм «Довод» Кристофера Нолана.

Также в первую десятку вошли фильмы «Союз спасения», «Лед 2», «Вторжение», «После. Глава 2», мультфильм «Холодное сердце 2», ленты «Маленькие женщины» и «1917».

Самым популярным сериалом стал «Жестокий Стамбул». На втором месте «Бумажный дом» и «Ветреный». Кроме того, в топ-10 попали «Ведьмак», «Элита», «Игра на выживание», «Перевал Дятлова», «Дочь посла» и «Крепостная».

Ранее Google сделал подборку самых популярных запросов в Сети. Чаще всего в 2020 году пользователи искали связанную с пандемией информацию. Их интересовало, как самим сделать антисептик и сшить маску. А кто-то пытался изготовить вино в домашних условиях. В пятерку лидеров попали вопросы о чистке серебра и шугаринге.