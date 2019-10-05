Назван победитель шоу «Голос. 60+»
Финальный выпуск телепроекта прошел в прямом эфире «Первого канала» вечером в пятницу, 4 октября. За Сергиенко проголосовали 70,1% зрителей. Наставницей победителя второго сезона «Голос. 60+» была Пелагея.
Стало известно о новых правилах голосования на шоу «Голос»Подробнее
Почетное второе место поклонники музыкального телешоу отдали Юрию Шиврину, который был участником команды Льва Лещенко.
Во время трансляции программы ведущий Дмитрий Нагиев также рассказал о новых правилах голосования, по которым звонки больше не принимаются.
Теперь зрители могут поддержать любимого участника по смс, и сделать это только один раз на каждом из этапов. При этом для того, чтобы отдать свой голос, зрителям должно приходить ответное сообщение с просьбой подтвердить действие. Только после этого, выбор зрителя будет засчитан.
Новый сезон «Голоса» стартует 11 октября в 21:30. В нем примут участие 120 вокалистов. Наставниками команд выступят Константин Меладзе, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. Новый сезон также удивит зрителей некоторыми нововведениями, помимо измененных правил голосования.