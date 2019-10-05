Назван победитель шоу «Голос. 60+»

Победителем второго сезона шоу «Голос. 60+» по итогам зрительского смс-голосования стал Леонид Сергиенко. Об этом сообщил Первый канал в Instagram-аккаунте.

Финальный выпуск телепроекта прошел в прямом эфире «Первого канала» вечером в пятницу, 4 октября. За Сергиенко проголосовали 70,1% зрителей. Наставницей победителя второго сезона «Голос. 60+» была Пелагея.

Стало известно о новых правилах голосования на шоу «Голос» Подробнее

Почетное второе место поклонники музыкального телешоу отдали Юрию Шиврину, который был участником команды Льва Лещенко.

Во время трансляции программы ведущий Дмитрий Нагиев также рассказал о новых правилах голосования, по которым звонки больше не принимаются.

Теперь зрители могут поддержать любимого участника по смс, и сделать это только один раз на каждом из этапов. При этом для того, чтобы отдать свой голос, зрителям должно приходить ответное сообщение с просьбой подтвердить действие. Только после этого, выбор зрителя будет засчитан.

Новый сезон «Голоса» стартует 11 октября в 21:30. В нем примут участие 120 вокалистов. Наставниками команд выступят Константин Меладзе, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. Новый сезон также удивит зрителей некоторыми нововведениями, помимо измененных правил голосования.