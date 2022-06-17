Назван плейлист, под который разведут Дворцовый мост в Петербурге с 18 на 19 июня

Дворцовый мост с 18 на 19 июня разведут под плейлист, посвященный регионам России, которые вошли в проект «Серебряное ожерелье России». Он будет состоять из отрывков различных произведений композиторов. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

В проект участвуют Ленинградская область, Псковская область, Новгородская область, Вологодская область, Республика Карелия, Калиниградская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Республика Коми и Санкт-Петербург.

В плейлист вошли «Шествие князей» из второго действия оперы-балета «Млада» Николая Римского-Корсакова, вступление из «Бориса Годунова» Модеста Мусоргоского, Элегия ми-бемоль минор, опус 3, № 1 Сергея Рахманинова и другие композиции.