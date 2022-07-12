Назван новый главный режиссер «Ленкома»

Главным режиссером театра «Ленком» назначен Алексей Франдетти. Об этом сотрудники пресс-службы департамента культуры Москвы сообщили РИА «Новости».

«По предложению творческого коллектива главным режиссером театра „Ленком“ Марка Захарова назначен Алексей Франдетти», — заявили они.

Также пресс-служба театра поделилась словами благодарности от самого режиссера. Франдетти сказал, что для него работа в «Ленкоме» не только радость, но и ответственность. Новый главный режиссер намерен сотрудничать с директором театра Марка Варшавера. По его мнению, их совместные усилия способны прославить «Ленком» за пределами Москвы.

«Наша любовь к сложносочиненным музыкальным спектаклям поможет родиться многим художественным высказываниям», — отметил Франдетти.

В прошлом году он поставил инстамюзикл «Дорогой мистер Смит», который стал претендентом на премию «Золотая маска». Рассказ Франдетти об истории постановки процитировал RT.