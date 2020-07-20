Назван лидер в антирейтинге фильмов прошлого года

По мнению заявителей, картине необходимо было присвоить критерий 18+, чтобы оградить детей от просмотра. Зрителей возмутил общий негативный фон произведения, который тяжело переносится впечатлительными группами людей.

В фильме рассказывается о комике Артуре Флеке. Герой живет в Готэме с немолодой и больной матерью. Она с детства внушала сыну, что он должен всегда «ходить с улыбкой». Когда Флек столкнулся с человеческой жестокостью, то перестал улыбаться, оставив на лице злую ухмылку Джокера. Он стал мстить всем, кто разочаровал и обидел его, породив войну среди местных жителей, информирует ИА Nation News.

Лента «Джокер», рассказывающая об истории происхождения суперзлодея, вышла в прокат в 2019 году. Главную роль сыграл Хоакин Феникс. Он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, а композитору фильма Хильдуру Гуднадоуттиру вручили эту награду за лучшую музыку к фильму.