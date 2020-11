Названа самая популярная песня в Shazam

«Популярный поп-сингл Tones and I „Dance Monkey“ возглавляет список всех времен с более чем 36,6 млн попыток „зашазамить“ его с момента релиза в мае 2019 года», — рассказали в сообщении.

Второе место заняла композиция Prayer in C немецкого певца Робина Шульца и французской группы Lilly Wood & the Prick. На третьей строчке разместилась Let Her Go музыканта из Великобритании Passenger.

Помимо прочего, в первую пятерку вошли трек диджея из Швеции Avicii под названием Wake Me Up, а также композиция Lean On группы Major Lazer. В топ-15 попали три подряд песни Эда Ширана. В их числе Thinking Out Loud, Shape of You и Perfect.

Ранее «Яндекс» провел исследование и выяснил, какие фильмы нравятся россиянам больше всего. Среди них не оказалось ни одной отечественной киноленты. По мнению поисковика, наибольшему числу людей в России гарантированно должны понравиться картины «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», «Гарри Поттер и тайная комната» и «Остров проклятых».