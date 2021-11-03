Писатель из ЮАР Дэймон Гэлгут стал лауреатом Букеровской премии. Свой награду он получил в Лондоне, где высокое жюри назвало его имя. На сайте премии говорится, что для Гэлгута это уже третья номинация на главную премию англоязычной литературы и первая победа.

Награду писатель получил за роман «Обещание». В центре сюжета история жизни нескольких членов белой семьи, живущих в Южно-Африканской Республике в период апартеида. В книге исследуются взаимоотношения родных, показанные через призму похорон.

Для уроженца Претории 57-летнего Гэлгута книга стала очень личной. Над «Обещанием» писатель работал последние семь лет. До этого его работы дважды попадали в шорт-лист Букеровской премии, но до победы не доходили ни разу. Впервые Гэлгута номинировали за роман «Добрый доктор» в 2003 году, во второй раз жюри положительно оценило его произведение «В незнакомой комнате», которое вышло из печати в 2010-м.

Дэймон Гэлгут стал третьим представителем ЮАР, получившим престижную литературную награду. В 1974 году премию вручили Надин Гордимер за роман «Хранитель» в 1974 году. Писатель Джон Максвелл Кутзее получал «Букера» дважды. В 1983 году за книгу «Жизнь и время Михаэла К.» и в 1999 году за роман «Бесчестье». Оба лауреата Букеровской премии впоследствии получили Нобелевские премии по литературе.