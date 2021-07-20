Назван фильм, который откроет 78-й Венецианский кинофестиваль

Драма Педро Альмодовара «Параллельные матери» откроет 78-й Венецианский кинофестиваль. Фильм войдет в основную конкурсную программу, сообщило РИА ФАН.

Почти все фильмы испанского режиссера — о женщинах, и этот не станет исключением. «Параллельные матери» расскажет историю трех совершенно разных женщин и матерей, по словам режиссера, сюжет частично основан на его воспоминаниях и историях реальных людей. Главные роли исполнят любимица Альмодовара Пенелопа Крус, а также актрисы Айтана Санчес-Хихон и Милен Смит.

Альмодовар рассказал, что рад включению фильма в программу фестиваля. Венецианский кинофестиваль является для него знаковым: именно с него он начал свой путь в кино в 1983 году, и с тех пор еще не раз принимал в нем участие. Например, в прошлом году Альмодовар представил на фестивале короткометражную экранизацию пьесы Жана Кокто «Человеческий голос».

78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября.