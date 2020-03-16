Назван фильм, который чаще всего смотрят онлайн на карантине

Фильм «Заражение» получил новый виток популярности спустя девять лет после премьеры. Интерес пользователей к картине вновь возник на фоне коронавируса. Во время острой ситуации «Заражение» стал одним из самых популярных фильмов для просмотра онлайн.

Режиссером картины был Стивен Содерберг, сценаристом — Скотт З. Бернс. Фильм вышел в 2011 году. «Заражение» рассказывает о вымышленном заболевании, которое убивает по всему миру 26 миллионов человек.

Компания Warner Bros. — дистрибьютор ленты, — объявила, что в онлайн каталоге «Заражение» сейчас пользуется наибольшим спросом. По просмотрам фильм не смог обогнать только «Гарри Поттера», сообщает Independent.

Примечательно, что еще в декабре 2019-го «Заражение» занимало 270-е место в списке самых популярных фильмов в мире.

Пересмотреть картину уже успели не только простые зрители, но и кинематографисты. Так, режиссеры Барри Дженкинс («Лунный свет») и Эдгар Райт («Малыш на драйве») рассказали подписчикам, что на фоне новостей о распространении COVID-19 по всему миру уже посмотрели картину.

В связи со сложившейся ситуацией из-за коронавируса подмосковные вузы и колледжи перейдут на свободное посещение. Такие меры предпринимают, чтобы защитить студентов от новой инфекции.