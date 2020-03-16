    16 марта 2020, 21:43

    Назван фильм, который чаще всего смотрят онлайн на карантине

    Валерия Шафирко

    Фильм «Заражение» получил новый виток популярности спустя девять лет после премьеры. Интерес пользователей к картине вновь возник на фоне коронавируса. Во время острой ситуации «Заражение» стал одним из самых популярных фильмов для просмотра онлайн.
    Назван фильм, который чаще всего смотрят онлайн на карантине

    Режиссером картины был Стивен Содерберг, сценаристом — Скотт З. Бернс. Фильм вышел в 2011 году. «Заражение» рассказывает о вымышленном заболевании, которое убивает по всему миру 26 миллионов человек.

    Компания Warner Bros. — дистрибьютор ленты, — объявила, что в онлайн каталоге «Заражение» сейчас пользуется наибольшим спросом. По просмотрам фильм не смог обогнать только «Гарри Поттера», сообщает Independent.

    Примечательно, что еще в декабре 2019-го «Заражение» занимало 270-е место в списке самых популярных фильмов в мире.

    Пересмотреть картину уже успели не только простые зрители, но и кинематографисты. Так, режиссеры Барри Дженкинс («Лунный свет») и Эдгар Райт («Малыш на драйве») рассказали подписчикам, что на фоне новостей о распространении COVID-19 по всему миру уже посмотрели картину.

    В связи со сложившейся ситуацией из-за коронавируса подмосковные вузы и колледжи перейдут на свободное посещение. Такие меры предпринимают, чтобы защитить студентов от новой инфекции.