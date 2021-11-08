Назначение Кехмана на пост гендиректора МХАТа оценили в Думе

Зампред думского Комитета по культуре Елена Драпеко обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» назначение Владимир Кехмана на должность гендиректора МХАТа имени Горького.

«Я знаю Кехмана по работе в Петербурге, и там ему удалось наладить работу Михайловского театра, одного из старейших наших театров оперы и балета. Там тоже была ситуация с дисбалансом в кадрах, ему удалось привлечь интересных художников и сделать современные, модные постановки», — обратила внимание парламентарий.

Она призналась, что доверяет Кехману как руководителю, поскольку ему удалось улучшить ситуацию в Михайловском театре. Драпеко выразила надежду, что ему также удастся улучшить работу МХАТа.