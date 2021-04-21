Назначен актер на главную роль в новом сериале «Джо Экзотик»

Американскому актеру Джону Кэмерону Митчеллу досталась главная роль в новом сериале NBC «Джо Экзотик», сообщило издание Variety.

Основой проекта является подкаст Wondery, вдохновленный шоу Netflix «Король тигров: Убийство, хаос и безумие». Это сериал о владельце частного зоопарка диких кошек, попавшего в тюрьму по обвинению в покушении на убийство хозяйки такого же бизнеса, написала «Газета.ru».

«Я счастлив сыграть современного народного антигероя. Джо и я ровесники, как и он, я рос квир-персоной в Техасе, Оклахоме и Канзасе и думаю, что немного знаком с этим парнем», — поделился Митчелл.

Пока не известно, когда состоится премьера ленты.