Культура 02 мая 2023, 15:50 Научно-фантастический фильм снимут по роману Исигуро «Клара и Солнце»

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Новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимет фильм с элементами фантастики о роботе-андроиде «Клара и Солнце» по роману британского писателя, лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро. Об этом написало издание Deadline.

Журналистам стало известно, что кинематографист начал переговоры с подразделением кинокомпании Sony — 3000 Pictures. Над сценарием будет работать Дави Уоллер, сообщил RT.

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Книгу Кадзуо Исигуро опубликовали в марте 2021 года. Она стала одним из бестселлеров по версии The New York Times.