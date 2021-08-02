Национальный балет «Кострома» выступит в Москве с танцевальным шоу

Русский национальный балет «Кострома» посетит Москву. Танцоры представят новую программу «Национальное шоу России „Кострома“». Об этом сообщил «Мир 24».

Балет «Кострома» имеет статус культурного достояния региона. Танцоры на сценах Москвы представят шоу, посвященное истории России и народам, населяющим страну. Зрители смогут узнать о том, как проходило Крещение Руси, а также познакомиться с дореволюционной эпохой. В постановке примут участие около 50 артистов. Танцоры представят 17 номеров. Специально для постановки было создано десять тонн декораций. Костюмы артистов расшивали вручную.