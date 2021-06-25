Национальную ассоциацию театров создадут в России

Худрук Александринского театра Валерий Фокин заявил, что в России нужно учредить Национальную ассоциации театров. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Это очень важный для нас вопрос. На Культурном форуме проведем встречу, где мы примем этот документ и его устав», — цитирует Фокина «Русская планета».

Он обратил внимание на то, что театр выпустил четыре новых спектакля за сезон, несмотря на пандемию. По его словам, они все разные, в том числе и по стилистике.

«Театр был закрыт всего два раза в истории: в XIX веке из-за эпидемии холеры и сейчас. Мы свои планы осуществили», — напомнил он.