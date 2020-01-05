Национальная сеть кинокритиков назвала лауреатов премии

Национальное общество кинокритиков основано в 1966 году. В его составе — 60 членов. Голосование гильдии состоялось в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

По его итогам фаворитом у критиков оказалась южнокорейская «черная комедия» «Паразиты» режиссера Пон Джун-хо. Эта картина признана лучшим фильмом с лучшим сценарием. Фильм обошел на повороте даже таких кандидатов, как «Однажды в… Голливуде» Тарантино и «Маленькие женщины», сообщила «Российская газета».

Кинокритики отметили Антонио Бандераса в фильме Педро Альмодовара «Боль и слава». Лучшей актрисой второго плана назвали Лору Дерн в фильмах «Маленькие женщины» и «Брачная история». Также отмечен Брэд Питт («Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино). Кстати, за эту роль Питт номинирован еще и на «Золотой глобус».