    05 января 2020, 16:29

    Национальная сеть кинокритиков назвала лауреатов премии

    Алексей Сахаров

    Продолжается гонка за премиями профессиональных гильдий, в финале которой станут понятны лауреаты «Оскара». Началась она фестивалями в Венеции и Торонто, теперь голосуют профессиональные киногильдии — актеров, режиссеров, сценаристов, критиков. В сумме итоги всех этапов позволят предсказать будущих оскароносцев. Сейчас своих фаворитов назвала Национальная сеть кинокритиков.

    Национальное общество кинокритиков основано в 1966 году. В его составе — 60 членов. Голосование гильдии состоялось в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

    По его итогам фаворитом у критиков оказалась южнокорейская «черная комедия» «Паразиты» режиссера Пон Джун-хо. Эта картина признана лучшим фильмом с лучшим сценарием. Фильм обошел на повороте даже таких кандидатов, как «Однажды в… Голливуде» Тарантино и «Маленькие женщины», сообщила «Российская газета».

    Кинокритики отметили Антонио Бандераса в фильме Педро Альмодовара «Боль и слава». Лучшей актрисой второго плана назвали Лору Дерн в фильмах «Маленькие женщины» и «Брачная история». Также отмечен Брэд Питт («Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино). Кстати, за эту роль Питт номинирован еще и на «Золотой глобус».