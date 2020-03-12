Национальная ассоциация кинотеатров отказалась от CinemaCon из-за коронавируса

Некоторые участники CinemaCon отказались приезжать еще две недели назад, однако организаторы не обращали внимание на возможные угрозы.

«В этом году из-за запрета на поездки в страны Евросоюза, туристических ограничений во многих регионах мира и других проблем, связанных с пандемией коронавируса, значительная часть мирового кинематографического сообщества не сможет посетить CinemaCon. Поскольку локальные вспышки сильно различаются по степени серьезности, глобальные обстоятельства не позволяют нам сделать шоу, которого ожидали наши гости», — пояснили организаторы.