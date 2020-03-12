Национальная ассоциация кинотеатров отказалась от CinemaCon из-за коронавируса
Национальная ассоциация кинотеатров решила отменить выставку CinemaCon из-за распространения коронавируса. Мероприятие планировали провести в период с 20 марта — 2 апреля в Лас-Вегасе США. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на Deadline.
Некоторые участники CinemaCon отказались приезжать еще две недели назад, однако организаторы не обращали внимание на возможные угрозы.
«В этом году из-за запрета на поездки в страны Евросоюза, туристических ограничений во многих регионах мира и других проблем, связанных с пандемией коронавируса, значительная часть мирового кинематографического сообщества не сможет посетить CinemaCon. Поскольку локальные вспышки сильно различаются по степени серьезности, глобальные обстоятельства не позволяют нам сделать шоу, которого ожидали наши гости», — пояснили организаторы.