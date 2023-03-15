Культура 15 марта 2023, 13:46 «Настоящие детективы» Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон снимутся вместе в новом сериале Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Актеры и друзья в реальной жизни Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон сыграют в новом комедийном сериале друзей экранных. Об этом сообщило РИА ФАН.

События будут разворачиваться в Техасе, где на ранчо героя Макконахи друзья решат жить вместе со своими семьями. Почти автобиографичный комедийный сериал покажут на стриминговой платформе Apple TV+. Пока заявлено десять серий.

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Продюсер нового проекта — Дэвид Уэст Рид. Также вместе с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон он возьмет на себя роль еще и исполнительного продюсера. Остальные актеры сериала пока держатся в секрете, но не исключено, что на экране появятся и другие звезды.

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Напомним, Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон, которые дружат уже 30 лет, не в первый раз сыграют в одном проекте. Одна из самых знаменитых их совместных работ — это сериал «Настоящий детектив». Также они пересекались в фильмах «Добро пожаловать в Голливуд», «Эд из телевизора» и «Серфер».

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