Настоящая звезда танцпола. Как пенсионер из Подмосковья стал хореографом

«Активное долголетие» набирает обороты. Это губернаторская программа, благодаря которой пожилые люди бесплатно посещают культурные и спортивные мероприятия. В Павловском Посаде это движение возглавил пенсионер Юрий Филатов, который стал настоящей звездой. Он на сцене уже 60 лет и приглашает туда всех желающих.

Юрию Николаевичу Филатову в ноябре исполнится 68 лет. Но в это никто не верит. Пенсионерок, с которыми он занимается танцами в местном доме культуры, он ласково называет: мои девочки.

Возраст тех, кто здесь занимается по программе «Активное долголетие», сейчас модно называть серебряным. Но это не мешает им исполнять такие трюки, что и молодые позавидуют.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы начинаем разогревать все мышцы — что им и необходимо. Одна ко мне ходила-ходила, потом переломала кисти. Я говорю: срочно ходить. Разогревать надо. Все части тела разогреваем постепенно, профессионально», — рассказал Юрий Филатов.

Занятия бесплатные. И самое удивительное, что здесь можно встретить и молодых людей. Например, Евгении Боржевой всего 33 года. Но она не пропускает ни одного занятия.

«Я очень люблю двигаться и хожу во все группы — и своих ровесников, и немножко постарше. С ними классно. Они такие добрые. Очень открытые женщины. Зажигают так, что я иногда не успеваю за ними», — отметила Евгения.

Источник фото: телеканал «360»

Важно то, что все, кто сюда приходят, избавляются от своих болезней. Через год-два занятий исчезают позвоночные грыжи, кто-то восстанавливается после инсульта,

«Такая шишка, как у всех стариков. Горбатая спина называется. Все у меня ушло. Мышцы восстанавливаются и колени. Я настолько довольна, что занимаюсь в этой группе. Это жизнь, это счастье», — поделилась участница программы Татьяна Карина.

Сам Юрий Николаевич никакого профессионального хореографического образования не имеет. Давно поступал в Московский институт культуры, но его не взяли. Работал на фабрике в Павловском Посаде набивщиком рисунков на платки. Но при этом всегда танцевал. В этом доме культуры он уже выступает больше 40 лет. У него две дочери. Одной 40, другой 31. Младшая Кристина работает вместе с отцом над всеми его танцевальными номерами.

Источник фото: телеканал «360»

У Юрия Николаевича уже есть внуки. Младшему полтора года, и он обожает своего веселого дела. Он действительно уже звезда, даже не местного, а областного масштаба. В Павловском Посаде принято ходить на Филатова. Это гарантия того, что шоу будет фееричным.

Источник фото: телеканал «360»

«Если концерт, в котором принимает участие Юрий Николаевич, значит у нас аншлаг. Нужно будет выдавать пригласительные билеты, потому что нужно контролировать поток людей. Это действительно так», — рассказала директор Дома культуры «Октябрь» Марина Агеева.