Наследники автора Шерлока Холмса подали в суд на Netflix

Наследники создателя Шерлока Холмса английского писателя Артура Конан Дойля подали в суд на Netflix. Все из-за нарушения их прав в предстоящем фильме о младшей сестре знаменитого детектива.

Речь идет о сериале «Энола Холмс» на основе книг Нэнси Спрингер, пишет The Independent. Милли Бобби Браун исполнила главную роль в проекте.

Начиная с 2014 года семья Конан Дойла на основании решения суда перестала получать авторские отчисления за произведения, которые были написаны писателем до 1923 года. Дело в том, что они были признаны общественным достоянием. Но наследники знаменитого писателя считают, что в книге Спрингер имеются элементы из поздних произведений Конан Дойла, которые были написаны в период с 1923 по 1927 годы. А права на материале этого времени по-прежнему принадлежат семье писателя.

Иск направлен не только против Netflix, а также против кинокомпании Legendary Pictures, издательства Penguin Random House, и сценаристов Нэнси Спрингер и Джека Торна, а также режиссера Гарри Брэдбира. Кроме того, истцы считают, что в сериале показаны «эмпатия и отношение к людям», которые свойственны Шерлоку Холмсу в рассказах, написанных уже после 1923 года.

Российские кинематографисты расширили сеттинг вселенной Шерлока Холмса. Ранее стало известно, что осенью один из онлайн-кинотеатров покажет отечественный сериал о приключениях знаменитого английского сыщика в Санкт-Петербурге. В Россию Холмса приведет Джек Потрошитель.