Наследник Булгакова объяснил популярность «Мастера и Маргариты» в тюрьмах России
Наследник писателя Михаила Булгакова Сергей Шиловский считает, что популярность известного романа писателя «Мастер и Маргарита» в тюрьмах совершенно логична. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
По его словам, в XX веке это было самым читаемым произведением в России, а Булгаков — самым популярным писателем.
«За решеткой сидят те же люди, что и на свободе. <…> Поэтому я не вижу в этом ничего удивительного, считаю все это закономерно», — пояснил Шиловский.