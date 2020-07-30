Наследник Булгакова объяснил популярность «Мастера и Маргариты» в тюрьмах России

По его словам, в XX веке это было самым читаемым произведением в России, а Булгаков — самым популярным писателем.

«За решеткой сидят те же люди, что и на свободе. <…> Поэтому я не вижу в этом ничего удивительного, считаю все это закономерно», — пояснил Шиловский.