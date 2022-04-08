Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2023 год. Об этом сообщили на сайте мероприятия.

«Фестиваль „Нашествие“ перенесен на 2023 год. Приобретенные билеты действительны», — сообщили на сайте мероприятия.

Фестиваль не могут провести уже третий год. В 2020 году «Нашествие» отменили из-за коронавирусных ограничений. В 2021-м фестиваль снова не состоялся из-за роста заболеваемости ковидом. Что послужило причиной на этот раз, организаторы не уточнили.

О новых датах проведения «Нашествия», которое является одним из крупнейших рок-фестивалей, в 2023 году пока информации нет.

Сегодня также стало известно об отмене фестиваля «Жара» в Баку. Об этом сообщил певец и бизнесмен Эмин Агаларов, назвав причиной отмены нынешнюю ситуацию в мире.

Музыкальный фестиваль Park Live, который должен пройти в Москве в 2022 году, тоже не состоится. На нем должны были выступить группы Sum 41, Placebo, Gorillaz, Deftones и многие другие артисты.