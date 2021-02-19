Народный артист СССР Юрий Башмет прокомментировал жалобы артистов на нехватку господдержки во время пандемии коронавируса. Музыканта процитировал ТАСС.

«Что касается государственной поддержки, нашей стране жаловаться не стоит по этому поводу. Я знаю по моим коллегам, живущим на других континентах, а также в Европе, что мы не оказались в числе последних», — приводит слова Башмета «Газета.ru».

Он заметил, что государственные артисты находились в карантине, ничего не делали и получали зарплату. По его словам, с трудностями столкнулись те, кто не был прикреплен к определенному месту работы. В частности, речь идет о гастролирующих дирижерах.