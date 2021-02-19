«Нашей стране жаловаться не стоит». Башмет — о господдержке артистов в пандемию
Народный артист СССР Юрий Башмет прокомментировал жалобы артистов на нехватку господдержки во время пандемии коронавируса. Музыканта процитировал ТАСС.
«Что касается государственной поддержки, нашей стране жаловаться не стоит по этому поводу. Я знаю по моим коллегам, живущим на других континентах, а также в Европе, что мы не оказались в числе последних», — приводит слова Башмета «Газета.ru».
Он заметил, что государственные артисты находились в карантине, ничего не делали и получали зарплату. По его словам, с трудностями столкнулись те, кто не был прикреплен к определенному месту работы. В частности, речь идет о гастролирующих дирижерах.