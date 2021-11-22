«Нас покидают лучшие»: артистка Дубровская рассказала об актерском мастерстве Руслановой

Актриса театра и кино Елена Дубровская выразила сожаления из-за смерти Нины Руслановой. В интервью с «360» она заявила, что на таких артистов, как Русланова, всем нужно равняться.

«Это великая актриса, и, конечно, нам надо на таких актеров равняться. Очень жаль, что нас покидают самые лучшие», — посетовала Дубровская.

Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет. СМИ писали, что причиной ее смерти стал инсульт, долгое время она сильно болела, и последние дни провела в больнице, куда ее увезли в тяжелом состоянии. Врачи не смогли ее спасти. Позже информацию об этом подтвердила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

Нина Русланова известна зрителям благодаря ролям к фильмах «Собачье сердце» и «Моя любовь». Коллеги артистки высказывались о ней только положительно, называя ее «ювелирной брошкой в фильме» и «палочкой-выручалочкой» для других актеров, глядя на которую новоиспеченные таланты старались работать лучше, чтобы соответствовать ее уровню. Прощание с актрисой пройдет в Доме кино 24 ноября.