Народный художник Евгения Гатилова скончалась в Москве
Народный художник РФ, скульптор Евгения Гатилова скончалась на 100-м году жизни во вторник, 12 января, в Москве, информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что Гатилову нашли без признаков жизни в ее квартире дома, который находится по улице Большой Девятинский переулок. Согласно предварительной информации, женщина умерла по причине острой сердечной недостаточности, пишет «Аргументы и Факты».
Гатилова была одним из самых известных скульпторов по фарфору в Советском Союзе. Более 35 лет она трудилась на Дулевском фарфоровом заводе.