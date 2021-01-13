Народный художник Евгения Гатилова скончалась в Москве

Отмечается, что Гатилову нашли без признаков жизни в ее квартире дома, который находится по улице Большой Девятинский переулок. Согласно предварительной информации, женщина умерла по причине острой сердечной недостаточности, пишет «Аргументы и Факты».

Гатилова была одним из самых известных скульпторов по фарфору в Советском Союзе. Более 35 лет она трудилась на Дулевском фарфоровом заводе.