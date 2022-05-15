Народного артиста Рената Ибрагимова похоронили на Волковском кладбище

Похороны народного артиста Рената Ибрагимова прошли в воскресенье, 15 мая, на мусульманском участке Волковского кладбища городского округа Мытищи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора певца Александра Яковлева.

«Да, все завершилось», — заявил представитель артиста.

Ренат Ибрагимов скончался в минувшую субботу, 14 мая. По данным СМИ, у 74-летнего певца возникли проблемы с сердцем. Родные вызвали скорую помощь, но прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Уроженец Львова Ибрагимов начал свой творческий путь в Казани. Он исполнял ведущие оперные партии в Татарском академическом театре оперы и балета имени Джалиля. Всесоюзную славу ему принесли песни «Тачанка», «Журавли», «Наш город», «Смуглянка».

Кроме исполнения песен Ибрагимов занимался актерской деятельностью, снимал кино в качестве режиссера и основал собственный театр песни.