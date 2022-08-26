«Народное творчество». Кандидат на выборах главы Удмуртии открестился от видео со Славой КПСС

Видео в поддержку члена ЛДПР Тимура Ягафарова на выборах главы Удмуртии стало вирусным. Автор сочинил песню и наложил ее на клип Славы КПСС, ролик разлетелся по соцсетям. В партии назвали это народным творчеством, сообщил сайт «Политика сегодня».

На оригинальном ролике блогеры CMH и нексюша перепели вместе с артистом Славой КПСС частушки группы «Сектор газа» на новый лад. Однако тайные, как оказалось, поклонники ЛДПР наложили на него аудио — песню в поддержку своего кандидата. Ролик разошелся по соцсетям.

«Не слышал про такой видеоролик, точно не с нашего согласия это было сделано. Скорее всего, либо народное творчество, либо фейк», — сказал представитель удмуртского регионального отделения ЛДПР.

То же самое заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он поблагодарил авторов за необычный подход, но сказал, что партия здесь ни при чем. В соцсетях и на сайте ЛДПР его тоже не публиковали.

В интернете стало популярным еще одно видео. Парень на полной скорости высунулся из окна машины, чтобы сделать селфи.