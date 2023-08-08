Культура 08 августа 2023, 19:07 Народная артистка СССР Юлия Борисова умерла на 99-м году жизни Актриса театра Вахтангова Юлия Борисова умерла в возрасте 98 лет РИА «Новости»

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Умерла народная артистка СССР, Герой Труда и лауреат Государственной премии Российской Федерации Юлия Борисова, сообщили в пресс-службе театра Вахтангова. Там выразили соболезнования в связи со смертью актрисы, которую назвали человеком «великого таланта, ума, чести и совести». Ей было 98 лет.

Так уходит эпоха — такими словами в театре прокомментировали новость об уходе из жизни легендарной Юрии Борисовой. В пресс-службе отметили, что в свои преклонные годы актриса не сумела состариться — она продолжала покорять зрителей мастерской игрой на сцене.

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«Многожарновость ее героинь поражала — ослепительная принцесса Турандот, царственная Клеопатра, озорная Валька — дешевка, романтичная Геля <…> ее успех от роли к роли был триумфальным, ее боготворили зрители», — отметили в театре.

Там добавили, что уход Юлии Борисовой стал незаживающей раной для коллектива.

«Последней просьбой актрисы было, чтобы церемония прощания состоялась в кругу ее семьи», — уточнили в театре Вахтангова.

На 74-м году жизни умер советский и российский переводчик Леонид Володарский. Церемония прощания с ним состоится 11 августа.