Наряды Эми Уайнхаус выставят на аукцион в США

Более 800 вещей Эми Уайнхаус выставят на аукцион в Беверли-Хиллз. Об этом сообщило РИА ФАН.

Исполнительный директор аукционного дома Мартин Нолан рассказал, что среди них множество платьев из разных периодов жизни певицы.

«Здесь есть и платье, которое она носила в Белграде во время летнего тура 2011 года, где прошло ее последнее выступление», — добавил он.

Нолан уточнил, что платье от дизайнера Наоми Парри, с которой Эми дружила, стоит от 15 до 20 тысяч долларов. Он рассказал, что все вещи еще в моде и их вполне можно носить.

«Только представьте, у вас в гардеробе будет что-то, принадлежавшее легенде. Часть выручки от продажи этих предметов пойдет в благотворительный фонд», — добавил Нолан.

Уточняется, что все вырученные средства пойдут в фонд Эми Уайнхаус, который помогает людям с наркозависимостью.

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