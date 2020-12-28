Наклейки с птицами и QR-кодом украсили Петербург

Участники проекта Urbancodе украшают Санкт-Петербург стрит-артом. Их фишка — наклейки с птицами и QR-кодом, сканируя который можно прослушать трель той или иной птицы.

Авторы интерактивного городского проекта — два уличных художника.

«Сначала возникла идея сделать интерактивный городской проект, где центром взаимодействия будет звук. Мы начали искать сюжет и быстро пришли к идее птичьих голосов», — рассказали они.

Представители стрит-арта наносят на фасады домов птиц Ленинградской области. Получилась тройная связка — лес, город, диджитал. Горожанин переходит из улицы в цифровую среду, но эмоционально попадает в лес.

Стрит-арт в их представлении — альтернативный рисунок города, в котором отражается его внутренняя жизнь. Они видят это направление как нечто, порождающее общий дискурс. А еще стрит-арт — эмоциональные точки на карте, превращающие город в живой и многослойный организм.

Художники клеили некоторые стикеры рядом с чужими работами, в этом они видели диалог с другими деятелями искусства и с городом в целом.

Художники называют все свои проекты экстравертными, потому что им интересен диалог со зрителем. Они хотят помочь местным жителям, которые чувствуют себя в столице одинокими.