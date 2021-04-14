Найшуллер отметил хорошую игру российских актеров в своем боевике

Режиссер Илья Найшуллер обсудил с «Известиями» успех своего боевика «Никто», который третью неделю лидирует в американском прокате.

Найшуллер заметил, что успех картины объясняется великолепной игрой актеров. В частности, это касается русских артистов, принимавших участие в съемках. Речь идет об Алексее Серебрякове, Александре Пале и Сергее Шнурове.

«Мне предлагали снимать южнокорейских злодеев. Но я попросил сделать их русскими. Мне снимать про южнокорейцев все равно как американцам про нас. Снимать русских, которые между собой говорят на родном языке, было для меня принципиально», — подчеркнул Найшуллер.

Фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» возглавил американский прокат. За первые выходные картина собрала 6,7 миллиона долларов. Ее хорошо приняли как зрители, так и критики. Есть и другие картины, добившиеся подобного успеха — либо в денежном выражении, либо в признании аудитории, писал «360».