Найденную в Третьяковке чеченскую картину оценили в миллионы рублей

В Третьяковской галерее, на ретроспективной выставке художника Василия Поленова, нашли похищенную в 90-х годах из Грозного картину. «Портрет Татевосяна в бедуинской повязке» кисти Александра Головина пропал во время Первой чеченской войны из Грозного. Теперь искусствоведы обсуждают находку, заодно пытаясь оценить полотно. Оно может стоить несколько десятков тысяч долларов.

«Я знал старую публикацию 1987 года, где она опубликована, и есть хорошая, достаточно подробная фотография. Сравнивая фотографию старую с нынешней вещью, которая до недавнего времени висела на выставке, можно быть в достаточной степени быть уверенным, что это та самая вещь, которая до 90-х годов хранилась в Грозном», — заявил «360» историк искусства, коллекционер Сергей Подстаницкий.

По словам эксперта, в боевых действиях из музея Грозного тогда было украдено много вещей. Из тысяч единиц хранения были найдены только чуть больше 50. Картины сейчас могут быть где угодно.

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«К сожалению, сам архив Грозненского музея хранился достаточно плохо. Не всегда удается идентифицировать по тем самым описаниям и конкретным вещам. Фотографий осталось мало, описания довольно приблизительные. Условно говоря, „картина Поленова размером 50×60 см“ — под это описание подойдет едва ли не пятая часть его творчества», — добавил искусствовед.

Полотно, о котором идет речь, имеет и коммерческую стоимость. Скорее всего, предположил искусствовед, она колеблется в районе нескольких десятков тысяч долларов — больше нескольких миллионов рублей.