Культура 29 января 2023, 21:52 Найденную в сарае картину Ван Дейка продали за $3,1 млн CNN: картину Ван Дейка с обнаженным стариком продали на аукционе за 3,1 млн долларов Pixabay

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Этюд художника Антониса Ван Дейка для картины «Святой Иероним с ангелом», найденный в сарае под слоем птичьего помета, продали на аукционе Sotheby’s за 3,1 миллиона долларов. Об этом сообщил телеканал CNN.

Картину с обнаженным сидящим стариком нашли на ферме под Нью-Йорком, полотно лежало под слоем птичьего помета. Этюд за 600 долларов купил коллекционер Альберт Робертс, он отдал его на экспертизу.

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Искусствовед Сьюзан Барнс в 2019 году сообщила, что найденный в помете этюд — это хорошо сохранившаяся работа Ван Дейка, художник написал его на заре своей карьеры — это набросок для картины «Святой Иероним с ангелом».

Робертс умер в 2021 году, картину выставили на торги в аукционном доме и продали за 3,1 миллиона долларов. Часты полученной суммы решили направить в Фонд Альберта Б. Робертса, который поддерживает художников и других благотворителей.

Ранее на аукционе Sotheby’s продали платье принцессы Дианы. Бархатное платье баклажанового цвета стало самым дорогим нарядом за всю историю аукциона, его выкупили за 604 тысячи долларов.