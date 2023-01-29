29 января 2023, 21:52
Найденную в сарае картину Ван Дейка продали за $3,1 млн
CNN: картину Ван Дейка с обнаженным стариком продали на аукционе за 3,1 млн долларов
Этюд художника Антониса Ван Дейка для картины «Святой Иероним с ангелом», найденный в сарае под слоем птичьего помета, продали на аукционе Sotheby’s за 3,1 миллиона долларов. Об этом сообщил телеканал CNN.
Картину с обнаженным сидящим стариком нашли на ферме под Нью-Йорком, полотно лежало под слоем птичьего помета. Этюд за 600 долларов купил коллекционер Альберт Робертс, он отдал его на экспертизу.
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Искусствовед Сьюзан Барнс в 2019 году сообщила, что найденный в помете этюд — это хорошо сохранившаяся работа Ван Дейка, художник написал его на заре своей карьеры — это набросок для картины «Святой Иероним с ангелом».
Робертс умер в 2021 году, картину выставили на торги в аукционном доме и продали за 3,1 миллиона долларов. Часты полученной суммы решили направить в Фонд Альберта Б. Робертса, который поддерживает художников и других благотворителей.
Ранее на аукционе Sotheby’s продали платье принцессы Дианы. Бархатное платье баклажанового цвета стало самым дорогим нарядом за всю историю аукциона, его выкупили за 604 тысячи долларов.
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