Найден портрет Елизаветы I для привлечения женихов

Владельцы картины не знали, кто изображен на полотне. Они отдали холст на экспертизу. Специалисты выяснили, что под старыми слоями краски XIX века находится портрет английской королевы.

Художник написал картину в 1562 году, через три года после коронации Елизаветы I. Это изображение считается самым ранним, тогда монаршей особе было около 29 лет.

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Предполагается, что картину создали, чтобы потенциальные мужья увидели свежий и утонченный образ королевы. Об этом рассказал директор отдела старых мастеров Bonhams Эндрю Маккензи, отметила «Газета.ru».

Тогда парламент требовал от королевы выйти замуж, поэтому поощрялись ухаживания со стороны монархов из других стран.

К возможным женихам Елизаветы I в разное время причисляли короля Испании Филиппа II, австрийских эрцгерцогов Фердинанда и Карла II, короля Швеции Эрика XIV и даже российского царя Ивана Грозного.

Портрет хотят выставить на торгах в Лондоне 4 декабря. Начальная стоимость — 150-250 тысяч фунтов стерлингов.